Erdoğdu’dan parlamenter sistemi ve başkanlık sistemi kıyaslaması

CHP'li Vekil Erdoğdu, twitter adresinde BM İnsani Gelişmiş Endeksi'ne ve Kalkınma verilerine göre Parlamenter ve Başkanlık sisteminin karşılaştırmasına yer veren 2 tablo paylaştı.

CHP'li Vekil Erdoğdu, twitter adresinde BM İnsani Gelişmiş Endeksi'ne ve Kalkınma verilerine göre Parlamenter ve Başkanlık sisteminin karşılaştırmasına yer veren 2 tablo paylaştı.

İki tabloya göre BM İnsani Gelişmiş Endeksi’de son 10 sıra başkanlık veya yarı başkanlık sistemiyle yönetilenlerden oluşuyor. İlk 10 sıra ise ABD hariç Paramenter sistemle yönetilen ülkelerden oluşuyor.

Diğer tablo BM Kalkınma Hedefleri itibariyle, Cinsiyet Eşitliği Düzeyi, BM Kalkınma Düzeyi ve kişi başı gelir düzeyi kriterlerine göre ilk 10 sırada yine yarı başkanlıkla yönetilen Fransa hariç Parlamenter sistemle yönetilen ülkeler bulunuyor. Son 10 sırada bulunan ülkelerin hepsi ise başkanlık ve yarı başkanlıkla ile yönetilen ülkeler.

İŞTE AYKUT ERDOĞDU’NUN O TWEETİ;