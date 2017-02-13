Eren Erdem neden ‘Hayır’ diyeceğini madde madde anlattı

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayında 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda neden 'hayır' oyu vereceğini maddeler halinde açıkladı.

Facebook hesabında yaptığı canlı yayında, bu süreçte ilginç bir durumla karşı karşıya kalındığını belirten CHP'li Erdem, “Bir tarafta neye ‘hayır' dediğini söyleyenlerle diğer taraftan neye evet dediğini söyleyemeyenler arasında devam eden bir süreç işliyor. Bu süreç ne yazık ki bugünkü iktidar eliyle bir kutuplaşma yaratarak biçimlendirilmeye çalışılıyor.” diyerek kendi gerekçelerini anlattı.

“İSTENİRSE BAŞKANLIK BABADAN OĞULA GEÇEBİLECEK!”

“Aynı zamanda başkan ‘başkanlık kararnameleri' yayınlayacak ve bu kararnameler Meclis tarafından onaylanmayacak. Şöyle yanlış bir bilgi dolaştırılıyor: OHAL dönemlerinde KHK'lar çıkıyor, Meclis'ten geçerse kanunlaşıyor. Başkanlık kararnamelerinin hiçbiri Meclis'in denetimine tabi değil, Anayasa Mahkemesi denetimine tabi. Anayasa Mahkemesi üyelerini başkan seçiyor. Başkan tarafından atanmış birinin kararnamelere itiraz etme şansı var mı yok.

En önemli maddelerden biri, başkanlık babandan oğula geçiyor. Başkan diyelim yurt dışı ziyaretine gitti, ziyaret esnasında kaza oldu ve hakkın rahmetine kavuştu. Gitmeden önce yerine oğlunu atadı ki böyle bir yetkisi var. Bu durumda oğlu onun yerine fiili olarak başkanlığa devam ediyor, isterse Meclis'i feshediyor, Anayasa Mahkemesi üyelerini atayabiliyor, bütçe yapıyor, istihbaratı yönetiyor. Kim peki onun oğlu, seçilmiş biri mi, değil. O kişi isterse ömür boyu başkan olarak kalabilir. Çıkarır bir OHAL kararnamesi, Meclisi fesheder, OHAL koşullarında bütün TV'leri kapatır, medyayı kontrol eder, medya patronlarına baskı yapar, kendisini bir şekilde benimsetme yolunu seçer ve kendini başkan yapar. Kararname çıkarırsa tüm bu yetkilere sahip.”