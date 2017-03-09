Erkek kısırlığı tarihe karışıyor!

ÇİFTLERİN çocuk sahibi olma şansını yüzde 70’lere taşıyan ‘mikroçip yöntemi’ndeki son yenilikler İtalya’nın Venedik kentinde dünyaya duyuruldu.

San Francisco Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mitchell Rosen mikroçip yönteminin çiftlerin çocuk sahibi olma şanslarını artırdığını söylerken, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Utkan Demirci “Genetiği ve DNA'sı en sağlam spermlerin seçimi yapılıyor. Bu da ‘sağlıklı gebelik, sağlıklı bebekler' oranını yükseltiyor” dedi. Acıbadem Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Tıraş, ‘mikroçip' yönteminin dünyada ilk olarak Türkiye'de uygulamaya başladığını ve üç yılda bin 250 hastaya uyguladıklarını söyledi. Tıraş şöyle devam etti:

“Tüp bebek tedavisinde genellikle başarı oranı yüzde 50-55 iken mikroçip yöntemi ile bu oran 69.4'lere yükseldi. Özellikle 35-42 yaş arasındaki kadınlarda yüzde 53.85, 35-53 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 64.7 gebelik oranı elde edildi. En yüksek başarı da erkek kısırlığı sorunu yaşayan hastalarda yüzde 76.2 oldu.”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Kavas ise mikroçip yöntemi kullanılması ile başarı oranının 2-3 kat arttığını belirtti.