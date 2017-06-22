Eruh’ta silahlı saldırı: 1 korucu şehit

Siirt'in Eruh ilçesinde bir grup PKK'lı terörist tarafından güvenlik korucularına uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda, bir korucu şehit oldu. Geniş kapsamlı operasyon başlatılan bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt’in Eruh ilçesinde bir grup PKK’lı terörist tarafından güvenlik korucularına uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda, bir korucu şehit oldu. Geniş kapsamlı operasyon başlatılan bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Olay, 22.00 sıralarında, Eruh ilçesi Bilgili köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nöbet tutan güvenlik korucularına, bir grup PKK’lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 korucu şehit oldu. Saldırının ardından geniş kapsamlı operasyon başlatılan bölgede, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Eruh Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Söz konusu terör eylemini yapan bölücü örgüt mensuplarının Bilgili köyü sınırları içerisinde olabileceğinden yapılacak operasyonların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve sivil vatandaşlarımızın zarar görmemesi için Kaymakamlığımızca Bilgili köyü mülki sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde 22.06.2017 saat 01.00’dan 23.06.2017 saat 01.00’a kadar önleyici bir tedbir olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.