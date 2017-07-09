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Erzincan’da saldırı… Üç askerimiz yaralandı

Erzincan'da askeri aracın geçisi sırasında, teröristler tarafından menfeze yerleştirilmiş el yapımı bombanın patlatılması sonucu 3 asker hafif yaralandı.

16:159 Temmuz 2017
Gündem
Erzincan’da saldırı… Üç askerimiz yaralandı
Erzincan'da askeri aracın geçisi sırasında, teröristler tarafından menfeze yerleştirilmiş el yapımı bombanın patlatılması sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Olay, bugün saat 15.20 sırarında Erzincan- Erzurum karayolunun 30’uncu kilometresindeki Avcılar Köyü yakınlarında meydana geldi. Daha önce PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı askeri aracın geçisi sırasında patlatıldı. Patlamın etkisiyle 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, 3 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, Vali Ali Arslantaş inceleme yapmak için olay yerine gitti.

DHA

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