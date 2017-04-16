Erzurum 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Erzurum referandum sonuçları belli oluyor. Seçim yasakları kalktı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki Erzurum'da oyların ne kadarı sayıldı? İşte Erzurum referandum sonuçları ve evet/hayır oy oranları...

Erzurum referandum sonuçları anbean haberimizde. Seçim yasakları kalktı ve 2017 referandum sonuçları açıklanmaya başlandı. Merakla beklenen referandum sonuçları, açılan sandıkları belli oluyor. Peki Erzurum’da oyların ne kadarı sayıldı? İşte Erzurum referandum sonuçları…

ERZURUM evet %75.3 hayır %24.7 Açılan Sandık %94.4



ERZURUM 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, Türkiye’de anayasada yapılan birtakım değişikliklerin 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulmasıdır. 26 maddelik bir değişikliği içeren paket, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma sunuldu. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edildi. Erzurum’da 2049 sandıkta 374 bin 875 oy kullanıldı. %80 oranında oy kullanımının olduğu 2010 referandumunda Erzurum’da oy dağılımı şu şekilde oldu;

% 86,91 Evet / % 13,08 Hayır

ERZURUM 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçildiği ilk seçimdir. Bu seçimle gelecek olan Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıl olacak ve bir kişi en fazla iki kere seçilebilecekti. 2014 yılında yapılan bu seçimde Erzurum’da oyların üç aday arasında dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Recep Tayyip Erdoğan % 68,80

Selahattin Demirtaş %13,07

Ekmeleddin İhsanoğlu %18,13

ERZURUM 2015 KASIM GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri, 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra yapılan erken genel seçimlerdir. Anayasanın 77. maddesi gereği, olağan olarak Haziran 2019’da yapılması gerekmekteydi. Ancak güvenoyu alabilecek bir hükûmetin kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almış, sonrasında YSK seçim tarihi olarak 1 Kasım 2015’i belirlemiştir. Erzurum’da 2 bin 174 sandık kuruldu ve 410 bin 525 oy kullanıldı. % 84,9 katılımın olduğu 2015 Kasım genel seçiminde Erzurum’da oy dağılımı şu şekilde oldu;

AKP %68,1

MHP %14,3

HDP %12,2

CHP % 3