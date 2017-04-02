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Kar bir anda bastırdı! Vatandaşlar şaşkına döndü!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bahar geldi derken Nisan'ın ilk günleri Erzurum'a kar, Ağrı'ya ise dolu yağdı.
17:062 Nisan 2017
Gündem
Kar bir anda bastırdı! Vatandaşlar şaşkına döndü!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bahar geldi derken Nisan'ın ilk günleri Erzurum'a kar, Ağrı'ya ise dolu yağdı.

Havanın bir anda soğuduğu Erzurum ve Ağrı’da, kışı aratmayan manzaralar ile karşılaşıldı. Sabahtan itibaren havanın kapalı olduğu bugün öğleden sonra Erzurum’da kar, Ağrı’da ise dolu yağmaya başladı. Ağrı’da etkili olan ve ani bastıran dolu her tarafı beyaza bürürken araç sürücüleri ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kayak sezonunun devam ettiği Erzurum’da ise kar yağışı, rüzgarın da etkisi ile zaman zaman tipiye dönüştü. Bahar geldi diye kışlıklarını çıkarmaya hazırlanan Erzurumlular, tipiyi görünce şaşırdı.

DHA

Son güncelleme: 19:1702.04.2017
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