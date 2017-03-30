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Erzurum’da 7 katlı apartmanda yangın paniği

Erzurum'da 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Alevlerin büyümesi üzerine tüm dairelerde oturanlar tahliye edilirken, 10 itfaiye ekibi yangını 1.5 saatte söndürdü.
19:2330 Mart 2017
Gündem
Erzurum’da 7 katlı apartmanda yangın paniği
Erzurum'da 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Alevlerin büyümesi üzerine tüm dairelerde oturanlar tahliye edilirken, 10 itfaiye ekibi yangını 1.5 saatte söndürdü.

Saat 17.00 sıralarında, merkez Yakutiye İlçesi’ndeki Şükrüpaşa Mahallesi’nde Kapukaya Sitesi’ndeki 7 katlı apartmanın çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatının tamamını kaplayınca bina sakinleri korku ve panik içinde dairelerinden çıkmaya başladı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Dumanın şehrin birçok noktasından görülmesine neden olan yangına 10 itfaiye ekibi anında müdahale etti. Kapukaya Sitesi’ndeki binanın dört bir tarafından itfaiye ekipleri su sıkarak yangını 1.5 saat içinde söndürülebildi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Apartman sakinlerinin bir kısmı dumandan bir kısmı da panik nedeniyle baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirenler olay yerindeki ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışırken, sitede oturanlar yangının apartmanın giriş katında bulunan cağ kebap lokantasının bacasından çıktığını öne sürdü.  DHA

foto: daha

foto: daha

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