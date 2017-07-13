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Erzurum’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı…

Bingöl karayolunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçen otomobille kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

19:4313 Temmuz 2017
Gündem
Erzurum’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı…
Bingöl karayolunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçen otomobille kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kazası bugün saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Taşlıgüney Mahallesi yakınında meydana geldi. Bingöl’den Erzurum’a gelen ve içinde 3 kişinin bulunan ancak direksiyonda kimin olduğu belirlenemeyen 06 DN 7792 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Lütfü Alkan yönetimindeki 25 EZ 215 plakalı kamyonetle çarpıştı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Kazada otomobilde bulunan Recep Ürkek, Turgut İleri, Yusuf Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Lütfü Alkan ise kazada yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  DHA

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