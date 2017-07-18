Esenler Otogarı’nda ‘timsah yürüyüşü’!

E-5 karayolunda araçlar sular altında kaldı. İstanbul'u Türkiye'ye bağlayan Esenler Otogarı'na vatandaşlar emekleyerek ulaşabildi.

İstanbul’da bir saat sağanak şeklinde düşen yağmur kent trafiğini de felç etti. Kentin Avrupa Yakası’nda E-5 bölgesi adeta kilitlendi. Metro istasyonlarını ve metrobüslerin içini bile su bastı. Valilik “özel araçlarla trafiğe çıkmayın” uyarısı yaptı ama bu uyarı trafiğe çıkan İstanbullular için çok geç yapılmış bir uyarı oldu. Özellikle e-5 karayolunda araçlar sular altında kaldı. İstanbul’u Türkiye’ye bağlayan Esenler Otogarı girişinde vatandaşların yağmur sularından kaçmak için ‘timsah yürüyüşü’ yapması dikkatlerden kaçmadı. İşte Sözcü Whatsapp ihbar hattına vatandaşlar tarafından gönderilen görüntüler.