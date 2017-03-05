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Esenyurt’ta fabrika yangını

Esenyurt Kıraç'ta banyo ve mutfak dolabı üreten fabrikada yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.
13:065 Mart 2017
Gündem
Esenyurt’ta fabrika yangını
Esenyurt Kıraç'ta banyo ve mutfak dolabı üreten fabrikada yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Akçaburgaz Mahallesi 117. Sokak üzerindeki 2 katlı fabrikanın bodrum katında meydana geldi. Fabrikanın yaklaşık 2 bin metrekare alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alanda bulunan tiner ve boya malzemelerinin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Haftasonu olması nedeniyle kapalı olan fabrikada çalışan güvenlik görevlisi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat sonunda kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı. (DHA)

 

Son güncelleme: 13:1005.03.2017
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