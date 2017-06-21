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Esenyurt’taki çifte cinayetin sırrı çözüldü

İstanbul'da 4 çocuk annesi Süphan Atasayar ve Ali Yılmaz'ı öldüren katilin kim olduğu belirlendi. Çifte cinayeti, Atasayar'ın kocasının işlediği belirlendi. Saldırganın kız kardeşini öldürmekten 4 yıldır arandığı ortaya çıktı. Polis şimdi her yerde katil kocayı arıyor...

Habip ATAM
10:4721 Haziran 2017
Gündem
Esenyurt’taki çifte cinayetin sırrı çözüldü
İstanbul'da 4 çocuk annesi Süphan Atasayar ve Ali Yılmaz'ı öldüren katilin kim olduğu belirlendi. Çifte cinayeti, Atasayar'ın kocasının işlediği belirlendi. Saldırganın kız kardeşini öldürmekten 4 yıldır arandığı ortaya çıktı. Polis şimdi her yerde katil kocayı arıyor...

Esenyurt, Yenikent Mahallesi, 479'uncu sokakta dün sabah yaşanan olayda, , Süphan Atasayar (37) ve Ali Yılmaz(42) kirada yaşadıkları evden çıktıktan bir süre sonra kurşunların hedefi oldu. Olay yerinde hayatını kaybeden ikiliyle ilgili Istanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Ali Yılmaz(42) ve Süphan Atasayar (37) sokak ortasında öldürülmüştü.

Ali Yılmaz(42) ve Süphan Atasayar (37) sokak ortasında öldürülmüştü.

Cinayet Masası dedektifleri ikilinin birlikte yaşadığını belirledi. Araştırmalar derinleştirilince, Süphan Atasayar’ın 4 çocuk annesi olduğu kocasının ise Mehmet Ali Atasayar olduğu belirlendi. Ali Yılmaz’ın ise karısını terk ederek Süphan Atasayar’la Erzurum’dan İstanbul’a kaçtığı anlaşıldı.

İkilinin akrabaları mercek altına alındı. Süphan Atasavar’ın kocası Mehmet Ali Atasayar’ın 4 yıl önce kız kardeşiyle birlikte olduğu iddia edilen Gürcan Can’ı öldürdüğü oraya çıktı. Kızkardeşinin görüştüğü iddiaları üzerine Can’ı öldüren  Mehmet Ali Atasayar’ın firari olduğu belirlendi. Şüpheliler Mehmet Ali Atasayar’ın üzerine yoğunlaştı. Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Atasayar’ın yakalanma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

FOTO:İHA Katil güvenlik kameralarına böyle yakalanmıştı.

FOTO:İHA Katil güvenlik kameralarına böyle yakalanmıştı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler saldırganın Mehmet Ali Atasayar olduğunu kesinleştirdi. Saldırganın İki elinde tabancalarla çifte saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

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Son güncelleme: 10:5021.06.2017
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