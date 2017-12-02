Eşi cezaevine girdi 3 çocuğu ile yaşama mücadelesi veriyor

Eşi cezaevine giren anne, üç çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Çaresiz anne evde odun kömür olmadığı için çocuklarını battaniyeye sararak ısıtmaya çalışıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde eşi cezaevine girdikten sonra 3 çocuğu ile yaşama mücadelesi veren 27 yaşındaki Lale Karakaş, sobada yakacak odunu olmadığı için akşamları çocuklarını battaniyeye sararak ısıtmaya çalışıyor. Çocuklarına en son geçen yıl bayramda elbise ve ayakkabı alabildiğini söyleyen gözü yaşlı anne, çocukları için hayırsever vatandaşlardan gelecek yardımı bekliyor.

Aksu'nun Boztepe Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Lale Karakaş, 12 yıl önce Ali Karakaş ile tanışarak Karaman'da evlendi. 10 yıl önce eşi ile seralarda çalışmak üzere Karaman'dan Antalya'ya gelen çiftin evliliğinden Azra (11) Esila (9) Efla (4) olmak üzere 3 tane çocukları oldu. Lale Karakaş'ın eşi bir yıl önce yaralamalı kavgaya karışarak cezaevine girdi. Eşinin cezaevine girmesinin ardından 3 çocuğu ile yalnız kalan Lale Karakaş, çocuklarının yaşaması için tek başına mücadele ediyor. Okula giden Azra ve Esila için dişini tırnaklarına katan Karakaş, çocuklarına uzanacak bir yardım elini bekliyor. 4 yaşındaki kızına bakmak için çalışmaya gidemeyen ve maddi sıkıntılar yaşayan Karakaş, komşularından gelen yardımlar ile ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Çocuklarını battaniyenin altına sararak ısıtmaya çalışıyor

Kış aylarının gelmesi ile evinde yakacak odunu ve kömürü olmayan Karakaş, çocuklarını battaniyenin altına sararak ısıtmaya çalışıyor. Evinde soba yanmadığı için hastalanarak zatürre olan 4 yaşındaki kızını doktora götürecek parası olmayan Karakaş'a komşuları sahip çıkmaya çalışıyor. Kızının sağlığının giderek daha da bozulmasından korkan gözü yaşlı anne minik Efla'nın sağlık giderlerinin karşılanmasını bekliyor. Okula giden çocuklarının kendisinden kitap ve ayakkabı istediğini belirten Karakaş, çocuklarının bu isteklerini karşılayamadığını belirterek kahrolduğunu söyledi. Hasta olan minik kızını battaniyenin altından hiç çıkarmayan gözü yaşlı anne, “Havalar soğuk olduğu battaniyeye sarılarak oturuyoruz. 3 tane çocuğum var. Maddi olarak çok sıkıntı içerisindeyim. Çocuğum çok hasta şu ada çalışamıyorum. İlaçları çok pahalı geldi. Çok zor durumdayız. Ben sadece çocuklarım için bir şey istiyorum. Kendim için bir şey istemiyorum” dedi.

“Bir yıldır çocuklarıma elbise alamıyoruz”

Okula giden çocuklarına kitap defter alamadığını belirten 3 çocuk annesi Karakaş, “Benden kitap istiyorlar ben alamıyorum. Kahroluyorum. 250 lira kira veriyorum. Battaniye ile sarılarak oturuyoruz. Elektrik sobası açamıyorum. Bir yıldır çocuklarıma elbise alamıyoruz. En son geçen yıl bayramda aldık. Çocuklarım her yıl başarı belgesi alıyorlar. En çok kitap kıyafet ve ayakkabı istiyorlar. Onların isteklerine cevap veremiyorum. Bundan dolayı çok kahroluyorum. Sesimi duyan herkesten gönlünden ne geçerse onun yardımını istiyorum. Kimseden bir şey isteme hakkım yok. Çok utanıyorum. Kendim adına bir şey istemiyorum. 3 tane çocuğum için istiyorum. 7 bin TL düğünümden kalan bir borcum var. Bunun taksitleri ödemeye çalışıyorum. En çok ihtiyacım olan şey çocuklarımın ısınması için odun ve kömür. Akşamları hava çok soğuk oluyor. Daha sobamı bir gün olsun yakamadım” dedi. ANTALYA (İHA)