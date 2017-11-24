Eşini bıçakla kovalayan şahıs polise de saldırınca bacağından vuruldu

Esenyurt’ta eşini bıçakla kovalayan şahıs kendisini durdurmaya çalışan polis ekiplerine saldırdı. Polis, şahsı bacağından vurarak durdurabildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi 1604. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canser Mutlu (37) ile eşi Ayten Mutlu'nun (36) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Canser Mutlu eline aldığı iki tane bıçakla eşi Ayten Mutlu'yu kovalamaya başladı. Eşinden kaçan kadın sokak üzerinde bulunan bir fırına sığındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşini bulamayan saldırgan şahıs sokaktan geçen vatandaşlara saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri cinnet getiren kişiyi durdurmak isteyince şahıs elindeki bıçakla polise de saldırdı. Şahsı durdurmak isteyen polis havaya uyarı ateşi açtı. Elindeki bıçakla polise saldırmaya devam eden Canser Mutlu'yu polis bacağından vurarak durdurabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yaralar olan Ayten Mutlu'yu ve bacağından vurulan Canser Mutlu'yu hastaneye götürdü.

“DURMAYINCA AYAĞINA SIKTI”

Olayı gören mahalle sakini Mehmet Hanifi Oğuzbey, “Ben fırının içindeydim. Ekmek alıyordum. Karısı bir ses, telaş, gürültüyle içeri girdi. ‘Kocam beni kovalıyor. Beni öldürecek, saklayın beni’ dedi. Ben de fırının içine çektim. Sakladık onu. Kızı da çektim fırının içine. Adam da ardından koştu. Geldi. Buraları dolandı. Karısını göremeyince millete saldırdı. Yoldan geçenlere saldırdı. Polis geldi. Polise de saldırdı. Polise saldırınca polis bir iki el havaya ateş açtı. Durmayınca ayağına sıktı. Elinde iki tane bıçak vardı. Sağa sola saldırıyordu. Bıçakla polisin üstüne gitti” dedi.

Hastaneye kaldırılan Canser Mutlu ve Ayten Mutlu işlemlerin ardından emniyete sevk edilecek. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. İHA