Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eski Bakan Ekrem Ceyhun vefat etti

Süleyman Demirel'in 'sırdaşı' olarak bilinen Türk siyasetinin duayen isimlerinden Ekrem Ceyhun, bugün Ankara’da tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi’nde 91 yaşında hayatını kaybetti.
08:423 Nisan 2017
Gündem
Eski Bakan Ekrem Ceyhun vefat etti
Süleyman Demirel'in 'sırdaşı' olarak bilinen Türk siyasetinin duayen isimlerinden Ekrem Ceyhun, bugün Ankara’da tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi’nde 91 yaşında hayatını kaybetti.

9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in iktidarda olduğu dönemde “karakutusu” olarak isimlendirilen Ceyhun, aynı zamanda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Başbakan Necmettin Erbakan ile de arkadaştı. Milliyet.com.tr’nin aldığı bilgilere göre; Ceyhun, 8 aydır Ankara’da İbni Sina Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Ceyhun, bugün saat 16.45 sıralarında hayata gözlerini kapadı.

Ceyhun, 4 Şubat 1927 Erzurum doğumluydu. Bir dönemin siyasetine damga vuran isimleri yetiştiren İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuydu. Demirel’in 1970’li yıllarda başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müsteşarıolarak Ceyhun’u atadı. 1990’lı yıllarda Demirel iktidarında Devlet Bakanı olarak kritik görevlerde bulundu. Bu dönemde Demirel’in karakutusu olarak isimlendiriliyordu. Cumhurbaşkanlığı döneminde ise Demirel’in başdanışmanıydı.  Ceyhun, aynı zamanda merhum Özal ve Erbakan ile de arkadaştı.

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar