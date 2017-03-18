Eski bakanlarda Mükerrem Taşçıoğlu hayatını kaybetti

Taşçıoğlu'nun naaşı, Pazar günü, İstanbul'da Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Taşçıoğlu’nun naaşı, Pazar günü, İstanbul’da Teşvikiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu, 17. ve 18. Dönem Sivas Milletvekilliği yapmış, 46. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev almıştı.

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Mükerrem Taşçıoğlu (1926, Ezine, Çanakkale, Türkiye), Türk siyasetçi. Galatasaray Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Liege Devlet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdi. TCK Genel Müdür Müşavirliği, Ulaştırma Bakanlığı Planlama Dairesi Başanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Özel Müşavirliği, Serbest İnşaat Mühendisliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII. ve XVIII. Dönem Sivas Milletvekilliği, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları yaptı. Evli ve 1 Çocuk babasıdır.