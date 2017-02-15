Eski Başyaver Özdaban tutuklandı

16 Ocak’ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Bekir Furkan Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Yürütülen FETÖ soruşturması dahilinde 16 Ocak'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Özdaban, savcılığın itirazı ile tutuklandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve kısa bir süreliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Başyaverliğini yapan Özdaban, 7 albayla beraber 16 Ocak’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gözaltına alınmış ve Ankara’ya getirilmişti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdaban'ın sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı ile gözaltına alınan eski Başyaver Özdaban, sorgulanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. ANKA