CIA eski şefi Fuller hakkında yakalama kararı verildi

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın eski şefi Graham E.Fuller hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Metin Topuz, Henri Barkey ve eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir’in de bulunduğu kişiler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Fuller hakkında yakalama kararı verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Fuller hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye teşebbüs, Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya teşebbüs etme” iddiasıyla yakalama kararı verdi. Kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fuller'in Türkiye'yi terk etmiş olduğunun belirlendiği ve halen yakalanamamış olduğu ifade edildi.

Hakkında daha önce yakalama kararı verilen eski CIA uzmanı Henri Barkey'in darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükada'daki bir otelde toplantıda olduğu ortaya çıkmıştı. Fuller'in de FETÖ darbe girişimi öncesinde Türkiye'de olduğu ve ardından ayrıldığı belirtilmişti. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fuller hakkında yakalama kararı çıkardı.

GRAHAM E. FULLER KİMDİR?

Amerikalı yazar ve siyasi analist Fuller, Harvard Üniveristesi’nde Rusya ve Ortadoğu Çalışmaları üzerine eğitim gördü. 20 yıla yakın ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA’de görev aldıktan sonra 1986’da CIA Ulusal Haberalma Konseyi başkan yardımcılığına getirildi. CIA’de 27 yıl görev yaptıktan sonra Rand Corporation’da Ortadoğu üzerine kıdemli siyasi uzman olarak çalıştı. Ortadoğu üzerine birçok kitap yazan Fuller Rusça, Türkçe, Arapça ve Çince biliyor.

