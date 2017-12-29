Eski eş katili Antalya’da yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Gamze İlhan'ı (28) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Soner Uçku, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Adana’da 23 Aralık’ta 1 çocuğunun annesi, eski eşi Gamze İlhan’ı öldüren Soner Uçku’nun Side Mahallesi’nde olduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. Jandarma ekipleri incelemeleri sonunda Soner Uçku’yu, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Side Mahallesi’ndeki Jale İnan Parkı’nda otururken yakaladı. Adana 3’üncü Sulh Ceza Hakimliğince ‘kasten öldürme suçu’ndan hakkında yakalama kararı bulunan Soner Uçku, işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soner Uçku ve Gamze İlhan’ın yaşadıkları ekonomik kriz nedeniyle boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi. (DHA)