Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın defnedildi

Şizofren eski kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Nurcan Yolcu’nun cenazesini kadınlar taşıdı

Hatay'ın Defne ilçesinde eski kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi gözyaşları arasında defnedildi. Defne ilçesinde daha önce eski eşi Hakan Kavuk tarafından evi yakılan Nurcan Yolcu (38), dün gece biri 13 yaşında kız, diğerleri 5 ile 2.5 yaşında erkek çocuklarının gözleri önünde şizofren hastası eşi tarafından bıçaklandı.

Eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Nurcan Yolcu’nun cenazesi, otopsinin ardından Armutlu Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Yolcu'nunun cenazesi kadınlar tarafından omuzlara alınarak dualar eşliğinde toprağa verildi.

Yolcu'nun yakınları, genç kadının dün iş çıkışı eski eşi Hakan Kavuk tarafından takip edildiğini ve bindiği otobüsten zorla indirildiğini belirtti. Karşı koymaya çalışan Yolcu, eski kocasının bıçaklaması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrasında çalışma başlatan ekipler Hakan Kavuk'u yakaladı. Zanlı, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY (İHA)