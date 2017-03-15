Eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü!

Sarıyer'de bir şahıs, yeni boşandığı karısını sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Kaçmaya çalışan öfkeli koca vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, kadının eşinden tehditler aldığı ve hakkında koruma kararı çıktığı öğrenildi.

Sarıyer'de bir şahıs, yeni boşandığı karısını sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Kaçmaya çalışan öfkeli koca vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, kadının eşinden tehditler aldığı ve hakkında koruma kararı çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçeköy İnönünü Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen iki çocuk annesi T.T., işten eve dönerken eski eşinin saldırısına uğradı. Marketten çıkan T.’un önünü kesen eski eş, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Sokar ortasında T.’u vuran zanlı, otomobili ile kaçmaya çalıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, saldırgan kocayı durdurmaya çalıştı. Kaçarken panikleyen saldırgan, iki otomobile çaparak durmak zorunda kaldı. Bunun üzerine otomobilin kapısını açan vatandaşlar, saldırganı yaka paça dışarı çıkarttı. Saldırgan koca, olay yerine gelen polis ekipleri teslim edildi.

Olay yarına gelen polis ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. T.’un cesedi üzerinde incelemelerde bulunan polis, savcıya bilgi verdi.

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T.T.’u olay yerine gelen oğlu da gözyaşları döktü. 6 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen T.’un sürekli tehditler aldığı ve hakkında korum kararı çıktığı öğrenildi.

Görgü şahidi Yasin Karakul, “Arkadaşlarla oturuyordu. Silah sesleri geldi. Olayı gerçekleştiren şahıs burada durdu. Biz müdahale ettiğimiz an ilerideki arabaya çarptı. İndiğinde elinde silah vardı. Silahlarını aldık. Şahsı yakaladık. Bayağı bir sarhoştu. Biz aldık arkadaşı polise verdik. Silahları bir tuhaftı” dedi.

Selçuk Özdemir isimli vatandaş ise, “Olayı duyduk, bu tarafa koşmaya başladık. Vuran kişi yakalanmıştı. Araçtan çıkartmışlardı. Buraya geldik baktık bayan yerde yatıyordu. Gördüğüm kadarıyla çenesinin altından vurulmuştu. Eski eşi olduğunu söylediler. Yaklaşık 6-7 ay önce boşanmışlar. Söylendiğine göre tehdit ediyormuş” ifadelerini kullandı.

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Bahçeköy’de yaşayan Gülsere Alıcı isimli öğretmen de olay yaşandığında terzide olduğunu belirterek, “Burada telefonla görüşürken silah sesi duydum. İçeri girdim. ‘Adam taraya taraya geliyor’ dediler. Bahçeköy gençleri adamı aldılar. ‘Namus davası falan’ demiş. Namus davası falan yok aslında. 6 ay önce kadın ayrılmış. Koruma da istemiş devletten ama koruma yeni çıkmış. Çalışan emekçi bir kadın. Bundan 1 hafta önce de evin arka tarafında beklemiş adam ama kadın yolunu değiştirmiş. Dün kardeşini aramış. Kardeşi yanına çağırmış ama kadın ‘ben ölümden korkmuyorum’ demiş. Bahçeköy halkı olarak çok üzüldük. Bu katliamların son bulmasını istiyoruz. ‘Namus temizliyorum’ diyerek kadınlar cayır cayır öldürülmemeli. Bir insan nasıl bu kadar rahat öldürülüyor. Bir eğitimci olarak çok üzgünüm” diye konuştu.

İHA