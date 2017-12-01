Eski eşini ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı

Zonguldak'ta G. K. boşandığı karısıyla 11 yaşındaki kızını tabanca ile vurarak öldürdü, 15 yaşındaki oğlunuysa ağır yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle’deki TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Pide fırınında çalıştığı belirtilen G. K., çocuklarını ziyarete gelen bir süre önce boşandığı G. G. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, yanındaki tabancayı çekti, eski eşiyle çocukları Barbaros ve Betül K’ya ateş etti.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, daireye girdiklerinde anne ve çocuklarını, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, G. G. ile kızının yaşamını yitirdiği saptandı.

Ağır yaralanan oğlu ise ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dehşet saçan G. K., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. DHA