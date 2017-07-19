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Eski TRT çalışanı 8 kişi Bylock’tan tutuklandı

FETÖ/PDY'nin  haberleşme programı Bylock'u kullandıkları saptanarak  gözaltına alınan eski TRT çalışanı 9 kişiden 8'i "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 

18:4519 Temmuz 2017
Gündem
Eski TRT çalışanı 8 kişi Bylock’tan tutuklandı
FETÖ/PDY'nin  haberleşme programı Bylock'u kullandıkları saptanarak  gözaltına alınan eski TRT çalışanı 9 kişiden 8'i "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen eski TRT çalışanları muhabir Efnan Y.,  baş teknisyen Faysal A., mühendisler Serkan C. ve  Özgür Ş., şef teknisyen Satı D., yapım görevlileri Şule R., Uğur Y., Tuba E., ile Yunus G.’nin hakimlik sorguları tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 9 kişiden 8’inin “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bylock kullandıkları tespit edilen 18 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 10’u yakalanmıştı. Biri emniyetten serbest bırakılırken diğer 9’u ise adliyeye sevk edilmişti.  DHA

Son güncelleme: 18:4619.07.2017
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