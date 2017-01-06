Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

Eskişehir’de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, amca oğulları olduğu öğrenilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Eskişehir’de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, amca oğulları olduğu öğrenilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi ile Cevheri Sokak kesişiminde meydana geldi. Ahmet Deniz A. (27) idaresindeki 27 YH 714 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıktı ve takla atarak bir dükkanın bahçesine devrildi.

Kaza sonrası yaralanan sürücü ile yolcu olarak bulunan Osman A. (30) ve Ökkeş Ü. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılardan Ahmet Deniz A. ve Ökkeş Ü. 112 Acil Servis ambulanslarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Osman A. da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Deniz A. ve Osman A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ökkeş Ü.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. İHA