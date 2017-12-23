Eskişehir’de feci kaza; 2 ölü 2 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen ve iki lüks aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Rahmi Coşkun (57) idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle lüks aracın motoru yerinden çıkarken, diğer aracın üzerine düştü.

Araçlar da yol kenarında bulunan su bendinde durabildi. Feci kazada, Rahmi Coşkun ile aynı araçta bulunan Cemal Dinç (57) hayatını kaybetti, diğer otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesine, cesetler ise olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Kaza sonrası her iki araç da kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri bir süre de kazanın meydana geldiği tarlada şahıslara ait eşyaları aradı.

ESKİŞEHİR (İHA)