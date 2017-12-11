Eskişehir’in Yılmaz Özdil sevgisi

Gazetemiz köşe yazarı Yılmaz Özdil’in imza gününe Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Yılmaz Özdil Kitap İmza Günü'nde, Özdil Eskişehirli okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Özdil'in imza gününe gelen binlerce kişi uzun kuyruk oluşturdu.

Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Özdil ile tanışarak kitap imzalatmak isteyen binlerce kişi, saat 13.00'de başlayan imza günü için saatler öncesinde alana gelerek, sıraya girdi. 7'den 70'e her yaş grubundan hayranları Özdil ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Usta gazeteci Yılmaz Özdil, etkinlik öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Genel Sekreter Ahmet Kapanoğlu ve Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri ile bir araya gelerek göstermiş oldukları sıcak ev sahipliği için teşekkür etti.