Esnaf fark etti! Her gün okula gitmeden önce Atatürk posterli Türk Bayrağını öpüyor!

Gümüşhane'de her gün okula giderken Atatürk posterli Türk Bayrağını öpen öğrenci esnafın kamera kayıtlarına yansıdı. İlkokul birinci sınıf öğrencisi Tusem Alkan, 'Çok seviyorum o yüzden durmadan sarılıyorum' diyerek duygulandırdı.

Gümüşhane’de okuluna giderken ve dönerken bir dükkanın kapısındaki Atatürk posterli Türk bayrağını öpen öğrencinin ilkokul birinci sınıf öğrencisi Tusem Alkan olduğu ortaya çıktı.

İHA’nın haberine göre, Hasanbey Mahallesi’ndeki bir işletmenin kapısında bayrak öpen çocuk görüntülerinin medyaya yansımanın ardından bir anda gündem olan çocuk ve arkadaşlarına ulaşıldı. Aysın Rafet Ataç İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Tusem Alkan, her gün okula gidip gelirken arkadaşlarıyla birlikte Atatürk posterli Türk bayrağını öpüyor. Arkadaşları Zeynep Eslem Yıldız ve Meryem Pir’le birlikte okul gidişi ve dönüşü bayrağı öpen Tusem Alkan, sempatik tavırları ve konuşmalarıyla dikkat çekerken, bayrağı çok sevdiği için öptüğünü söyledi.