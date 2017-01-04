‘Şartları tutturan krediyi alacak’

Başbakan Binali Yıldırım esnafları Çankaya Köşkü'nde ağırlıyor. Verilecek 15 bin kişilik KOSGEB kredisi için 250 bin başvuru yapıldığını söyleyen Yıldırım, 'Kredinin şartları var. Şartları tutturan 15 bin kişi bu krediyi alacak' diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım esnafları Çankaya Köşkü'nde ağırlıyor. Verilecek 15 bin kişilik KOSGEB kredisi için 250 bin başvuru yapıldığını söyleyen Yıldırım, 'Kredinin şartları var. Şartları tutturan 15 bin kişi bu krediyi alacak' diye konuştu.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları

Bizim esnafımız, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından taviz vermeyen esnaftır. Türkiye ekonomik krizleri aşabildiyse burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır. 2002’den beri gerçekleştirdiğimiz atılımlarda sizin katkınız çok büyüktür.Ak Parti olarak cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıkarken dedik ki; İnsanı yücelt ki devlet yaşasın… 2002’den bu yana bütün düzenlemelerimizde insan merkezde oldu. İnsanın olmadığı yerde ne yaparsanız yapın kıymeti yoktur.

Esnaf emekli olup da dükkan açarsa yüzde 15’lik prim ödüyordu. Ceza gibi bunu kaldırdık.

Esnaf sayısı 63 binden 433 bine çıktış. Nerden nereye…

1 milyonun üzerinde 60 milyar bugüne kadar kredi kullandırıldı.

Esnafa bir yıl ödemesiz 3 yıllık Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız destek veriyor. Bunu kullandırma şartları var. Şartlara bakacağız, tutturan varsa verceğiz. 15 bin kişiye bu kaynak çıkacak.

Genç girişimcilere kadınlara desteklerimiz var. 0 faizli kredi kapsamında 48 bin 355 esnafa 1.5 milyar dağıtmışız.

Sicil affı sorunu bu hafta Meclis’te görüşülerek yürürlüğe girecek.

Yeni bir imkan daha getiriyoruz. Ahilik fonu. Ahilik demek yardımlaşma demek.