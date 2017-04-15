SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği ‘Marmara’daki esrarengiz geminin’ sırrı çözüldü. Yüzen devin Ulaştırma Bakanlığı tarafından kiralandığı ve Marmaray’a ‘yetmeyen’ elektrik için görev yapacağı öğrenildi. Özellikle Kapalıçarşı esnafı elektrik kesintileri yüzünden iş yapamaz hale gelmişti.

Karadeniz Holding’in Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, Kuzeydoğu Afrika ve Güney Asya ülkelerine enerji satmak için başlattığı projesi kapsamında görev yapan 9 jeneratör gemisinden (powership) birisi olan Doğan Bey, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'ne giriş yaptı. Gemi trafik haritasına göre; bir süre önce Tuzla'da bulunan gemi önceki gün de Yenikapı açıklarına demirledi.

126.4 Megawatt'lık Doğan Bey'in Yenikapı'da demirlemesi ise akıllara “Referandum için sabotaj ihbarı mı var? Geminin orada bulunması Enerji Bakanlığının 16 Nisan gecesi için bir önlemi mi?” sorusunu getirmişti. Geminin niçin orada bulunduğu ise Ulaştırma Bakanlığının açıklaması ile ortaya çıktı.

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NEDENİ MARMARAY ÇIKTI

Elektrik enerjisini Eminönü Bölgesi’ndeki şehir santralinden alan Marmaray’ın, şehir elektrik şebekesinde kesintilerine neden olmasından dolayı geminin bölgeye konuşlandırıldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın talimatı ile geminin görevlendirildiği ve artık Marmaray'ın neden olduğu Eminönü'ndeki ‘elektrik kesintilerine' çare olmasının planlandığı öğrenildi. Geminin teknik olarak doğrudan Marmaray'a aktarma yapamadığı için enerjinin Eminönü şebekesine aktarılmasının öngörüldüğü de vurgulandı.

PARASINI KİM ÖDEYECEK?

Özel bir şirkete ait olan geminin kaç liraya kiralandığı ve ne zamana kadar bölgede görev yapacağı ise şimdilik merak konusu.

KAPALIÇARŞI'DA ESNAF BEZMİŞTİ

İstanbul'un turistik kalbi Eminönü'nde zaman zaman yaşanana elektrik kesintileri deyim yerindeyse bölge sakinlerinin canını bezdirmişti. Özellikle Kapalıçarşı esnafı kesintiler yüzünden iş yapamaz hale gelmişti.

IRAK'TA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

2010 yılında itibaren Basra Körfezi'ndeki Um-Kasr limanında bulunan Doğan Bey gemisi yıllarca elektrik üreterek Irak’ın enerji ihtiyacına katkı sağlamıştı. Hem fuel oil hem de doğalgaz ile çalışabilen santralleri üzerinde barındıran Doğan Bey gemisi 500.000 nüfuslu bir yerleşim yerinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.