Başsavcılık mahkemeye gönderdiği sevk yazısında Atilla Taş ve beraberindeki 13 sanığın darbe girişiminin içinde olan FETÖ/PDY'nin silahlı yapılanmasıyla birlikte darbe girişiminin etki ajanlığı görevini yaptığını belirtti. Peki siyasi literatürümüzde bir yenilik olan etki ajanlığı nedir?

FETÖ’nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında “Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 13 kişiden 12’si tutuklandı.

‘ETKİ AJANLIĞI GÖREVİNİ İFŞA ETTİLER’

Başsavcılık’tan mahkemeye gönderilen sevk yazısında “Darbe girişimini gerçekleştiren ve halen tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin silahlı kanadıyla eylem ve fikir birliğiyle hareket ettikleri ve darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifa ettikleri” belirtildi.

ETKİ AJANLIĞI NEDİR?

Etki ajanlığı konumunu kullanarak kamu oyununun düşüncelerini etkileyen kişi olarak tanımlanıyor. Bu kişilerin kim olduğunu tespit etmenin oldukça güç olduğu belirtiliyor.

ABD hükümeti resmi olarak etki ajanlarını şöyle tanımlıyor: Toplumun karar alma ve düşünme süreçlerini yabancı istihbarat örgütlerinin desteğiyle yöneten kişi.

Efsane Uluslararası İlişkiler Profesörü Angelo Codevilla etki ajanlarına ilişkin, “Bir casustan çok daha değerliler” tanımını yapıyor.

'HAM ÇÖKELEK DAHA MANTIKLI OLURDU' 29 Mart'ta duruşması görülen Atilla Taş 'Terör örgütü üyesi olarak yargılanmak yerine ham çökelek şarkısını söylediğim için yargılansam daha mantıklı olurdu' demişti.