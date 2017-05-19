Burak Akbay’ın yurtdışında olduğu bilinmiyor muydu?

10 ay öncesinin bir haberiyle ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında ev araması Akbay’ın Türkiye’de olmadığı bir zamana tarihlenmiş. Burak Akbay’ın evinin kapısı çilingir yardımı ile açılmış ve eşinin Ipad’ine avukatların imaj alınması itirazına rağmen bu aşama atlanarak el konulmuş.
Oysa, Burak Akbay referandumda oy kullanmak için Türkiye’ye gelmiş oyunu kullanmış ve evinde ikamet etmişti. Ardından Mayıs ayı başında anneansesinin vefaati üzerine 12 Mayıs’taki cenaze törenine katılmak için yine Türkiye’ye dönmüş, evinde ikamet etmişti.
Aylar önce başlatılan bir soruşturma için savcılık harekete geçecekse niye tarihi gün 19 Mayıs, tatil ve Burak Akbay’ın Türkiye’de olmadığı bir zamanlama seçilmişti? Burak Akbay anneannesinin cenazesinin ardından sık sık gittiği Londra’ya dönmüş, soruşturmayı üstlenen yeni savcı ise sanki onun İngiltere’ye gidişini bekliyormuşcasına arama talimatı vermişti. Akbay’ın Türkiye’ye gelip gittiği ve Londra’ya döndüğü herkesçe bilinmesine rağmen niye onun yokluğunda ve evinin boş olduğu bir an seçilmişti.