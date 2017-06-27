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Eve giren kamyon 10 aydır çıkartılmadı

Malatya'da freninin patlaması sonucu Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve giren ve hamile bir kadının ölümüne yol açan hafriyat kamyonu, kazanın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hala evden çıkartılmadı.

10:0927 Haziran 2017
Gündem
Eve giren kamyon 10 aydır çıkartılmadı
Malatya'da freninin patlaması sonucu Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve giren ve hamile bir kadının ölümüne yol açan hafriyat kamyonu, kazanın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hala evden çıkartılmadı.

Malatya'da 10 ay önce Mehmet Akif Ersoy Caddesinde yaşanan kazada, freni patlayan kum yüklü bir hafriyat kamyonu, Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve çarparak durabilmiş, kazada 6 kişi yaralanmış ve hamile bir kadın da yaşamını yitirmişti. Olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen kamyon bulunduğu evden çıkartılamazken, kaza sonrası harabeye dönen ve kolonları zarar gören evin etrafında bir önlem alınmaması da vatandaşları tedirgin ediyor.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Kamyonun evden neden çıkartılamadığı merak konusu olurken, çıkarma çalışmaların ne zaman başlatılacağı ise bilinmiyor. (İHA)

Son güncelleme: 10:1127.06.2017
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