Eve uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir eve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Sanayi Mahallesi Otogar Caddesi’nde Acar ailesine ait eve, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda, evde bulunan Haydar (63), Emine (23) ve Mehmet Vasıf Acar (41) yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Haydar ve Emine Acar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Vasıf Acar ise Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, polis her yerde saldırganları arıyor. İHA