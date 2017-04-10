‘Evet cephesinin dili itibarımızı zedeliyor’

Milli Düşünce Derneği’nden referandum panelinde konuşan Prof. Dr. Cüneyt Akalın da “Evet” cephesinin propaganda dilinin çok sert olduğunu belirtti.

İstanbul Milli Düşünce Derneği, “Anayasa Referandumu Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek?” panelinde konuşan Prof. Dr. Cüneyt Akalın tek taraflı siyasi çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çekerek muhalefete söz hakkı tanınmadığını söyledi. Gazeteci Nazif Okumuş'un da konuşmacı olarak katıldığı etkinlik Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte dernek başkanı Sadık Güner, Büyük Ortadoğu Projesinin adım adım hayata geçirildiğini savundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BOP'un eşbaşkanlığını yaptığını defalarca söylediğini belirten Güner, “Sayın Cumhurbaşkanı bu günlerde bu söylemi pek dillendirmiyorsa, Türk Milleti'nin haklı tepkisinden çekindiğindendir. Yoksa eşbaşkanlığı devam etmektedir” dedi.

Akalın, “Cumhurbaşkanı böyle konuşmaz; bu tarz siyasi mücadele hem içerde hem de dışarıda itibarımızı zedeler” ifadelerini kullandı. Akalın, muhalefetin seviyeli ve başarılı bir kampanya sürdürdüğünü vurguladı.