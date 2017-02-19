‘Evet’ çıkarsa opera ve bale Diyanet İşleri’ne bağlanır

Referandum öncesi halkı uyaran Coşkun, “Bugün sessiz kalanlar ‘Evet’ çıkınca durumun farkına varacak. ‘Evet’ çıkarsa yazı hayatımız biter; gazeteler, tiyatrolar kapatılır” dedi...

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan, Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez ve yazarımız Bekir Coşkun, Ankara'da düzenlenen anayasa değişikliği paneline katıldı. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen “Gazi Meclisin ve Milletin Kanaat Önderleri Konuşuyor” buluşmasında, Bekir Coşkun bir konuşma yaptı. ‘'Biz şu anda bir faciayla karşı karşıyayız'' diyen Coşkun şunları söyledi:

“BU SIRADAN BİR OLAY DEĞİL…”

“Bu sıradan bir olay değil. Bu bir deprem mi diyeyim, bir yangın, bir baskın, kıyamet mi… Bu başka bir şey. Şimdi sessiz kalanlar, çekimser ve kararsız kalanlar ‘Evet' çıkarsa durumun farkına varacak. ‘Evet' çıkarsa, bizim yazı hayatlarımız muhtemelen biter, gazeteler kapatılır, tiyatrolar kapatılır, Devlet Opera ve Balesi'ni de Diyanet'e bağlarlar.”

“SİLİNDİR GEÇMİŞE DÖNECEK”

“İmamlar her ilde, ilçede etkin kişi durumuna getirilebilir. Valiler de parti başkanı olur. Belki muhtemelen eyalet sistemine gidilecek ve Türkiye üzerinden silindir geçmişe dönecek. Türkiye aslında kim cumhurbaşkanı, kim başkan olacak falan değil Türkiye Tayyip Erdoğan başkan olacak mı bunu konuşuyor. Öbür türlü sandıktan istediği çıktı, bir sene sonra seçim var. O zaman da zorlanacağız.”