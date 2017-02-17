‘Evet çıkmazsa iç savaş çıkar’ demesi ilk değilmiş…

“Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun” diyen AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Kürsüdeki o sözleri için 'konuşmam cımbızlandı' şeklinde komik bir açıklama yapan AKP'li Erdem’in referandumla ilgili bu açıklamaları ise ilk değilmiş...

“Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun” diyen AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Kürsüdeki o sözleri için 'konuşmam cımbızlandı' şeklinde komik bir açıklama yapan AKP'li Erdem’in referandumla ilgili bu açıklamaları ise ilk değilmiş...

Manisa Soma'daki konferansta yaptığı konuşma nedeniyle AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem hakkında soruşturma başlatıldı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla savcılığın resmi internet sitesin de yer alan açıklamada, Soma Cumhuriyet Başsavcılığının, Erdem hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

‘MİLLİ-GAYRİMİLLİ'

Partililere hitap ederken “Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasın da başarısız olursak iç savaşa hazır olun” sözleriyle tepki çeken Ozan Erdem'in daha önce verdiği röportajalar ve yazılarında da referandum süreciyle ilgili ilginç tespitleri ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesi’nden Banu Şen’in haberine göre; Erdem, Soma'daki etkinliği sosyal medyadan şöyle duyurmuş: “Bu referandum Milli olanlar ile Batıcı gayrimilli olanların oylamasıdır. Milli Devlet Aklı ve Batı Emperyalizminin mücadelesidir. İman ve ilim ile yoğrulup, aşk ve rahmet kılıcını kuşanmış milletin yeni yüzyıla vuracağı ‘EVET' mührüdür.”

Erdem 15 Temmuz'dan sonra yerel bir gazetede yayımlanan röportajında ise yine savaşı çağrıştıran ifadelerde bulunmuş: “Sıcak çatışmalarla da artık kendisini gösteren yeni yüzyıl haçlı-siyonist ittifakına karşı olan gazamız artık net olarak hissedilecektir. Libya, Tunus, Mısır, Irak, Ukrayna, Suriye'de yaşanan sıcak savaşlar artık çevremizde değil bizzat içimizde olacak.” Erdem'in Manisa'nın 17 ilçesindeki tüm imam hatip ortaokul müdürlerine ‘Dava Şuuru ve Liderlik' ve bazı okullarda da ‘Milli Gençlik Şuuru ve Motivasyon' gibi seminerler verdiği öğrenildi.

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GARİP AÇIKLAMA: “SÖZLERİM CIMBIZLANDI”

Konuşma yaptığı kürsüde eline mikrofonu alıp uzun uzun konuşarak derdini anlatan ve açıkça referandum da ‘evet’ oyu çıkmazsa ülkede ‘iç savaş çıkacağını’ söyleyen Erdem’in ‘sözlerim cımbızlandı’ şeklindeki savunması ise güldürdü.

İstifa eden Erdem konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin referandum sürecinde yaşadığı bu ortamda sözlerimi, cımbızlayarak ve adeta tuzak kurarak, manipüle ederek beni kamuoyu önünde çok farklı lanse ederek mağdur ettiler” ;