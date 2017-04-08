‘Evet mitingleri’ için İstanbul’u kapattılar

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce; Yenikapı’da gerçekleştirilecek olan “8 Nisan 2017 Cumartesi-Evet Platformu Mitingi” ve “9 Nisan Pazar-Milliyetçi Hareket Partisi Mitingi” nedeniyle etkinlik günlerinde saat 05.00’den etkinliklerin bitimine kadar birçok yol trafiğe kapatılacak. İDO tarafından yapılan duyuruda da valilik kararı gereğince bazı feribot ve deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 8 Nisan 2017 Cumartesi günü ve 9 Nisan Pazar günü Yenikapı'da gerçekleştirilecek mitingiler nedeniyle hafta sonu saat 05.00'den etkinliklerin bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

“Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Kumkapı Audi önü (Sirkeci istikameti), Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 10. Yıl Caddesi’nden sahil güneye dönüşler, 10. Yıl Caddesi Belgradkapı ile Sahil Kenedy Caddesi arası, Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesinden Yenikapı istikameti, Org. Nafiz Gürman Caddesi’nden sahile katılım, Avrasya Tüneli iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.”

Alternatif yollar ise şöyle:

“D-100 Kuzey-Güney Yol, Hal Yolu Kuzey-Güney Yol, Havuzlu Kavşak-Atatürk Havalimanı Caddesi-Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil-Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi-Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü-Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi. Avrasya Tüneli’ni kullanmak isteyen araç sürücüleri ise, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’ni takiben, Nuh Kuyusu Caddesi’ni takiben Mahir İz Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine yönlendirilecek, ayrıca Harem arabalı vapur iskelesine yönlendirilecek.”

İDO SEFERLERİ DE İPTAL

8 ve 9 Nisan 2017 tarihlerinde İDO seferleri değişiklikleri şöyle:

“8 Nisan 2017 Cumartesi Günü:

Sabah 08:00'e kadar Yenikapı kalkışlı seferler yapılabilecektir. Belirtilen saatin dışında yaya ve araçlı tüm seferler 21:00'a kadar iptal edilecektir. 09:00'a kadar Yenikapı'ya gelen seferlerin Sirkeci yönüne tahliyesine müsaade edilecektir. İDO seferleri ve Yenikapı'ya trafik akışı saat 21:00'da normale dönecektir.

İDO'dan yapıllan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

İptal Edilecek Feribot Seferleri; “09:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 11:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 13:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 15:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 17:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 19:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı”

İptal Edilecek Deniz Otobüsü Seferleri; “09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 16:00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 08:30 Armutlu T.K.-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 15:00 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu T.K.-Armutlu”

Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş hattı seferlerinin yalnızca Yenikapı terminaline kalkış-varışları yapılmayacaktır.

İptal Edilecek Araba Vapuru Seferleri:

08:00' dan miting sonlanıncaya kadar Harem-Sirkeci araba vapuru hattı seferleri karşılıklı iptal edilecektir. Hızlı Feribot Sefer Saati Ötelemesi Yenikapı-Bursa 17:30 hızlı feribot seferi 21:30'a Bursa-Yenikapı 18:00 hızlı feribot seferi 19:30'a kaydırılacaktır.

Pazar Günü, sabah 08:00'a kadar Yenikapı kalkışlı seferler normal seyrinde, sonrasında sadece yaya girişi ile sefer yapılabilecektir. Yenikapı'ya gelen seferlerimizin Sirkeci yönünde tahliyesine müsaade edilecektir.

İptal Edilecek Feribot Seferleri ise şöyle; “09:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 11:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 13:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 15:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 17:45 Yenikapı-Yalova / Yalova-Yenikapı, 19:45 Yenikapı-Yalova