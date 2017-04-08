‘Evet’ ve ‘Hayır’ aynı toplantıda anlatılırsa!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Türkiye Küçük Millet Meclisi Bodrum Grubu Nisan Ayı toplantısında Anayasa Değişikliği Halk Oylaması konusuyla ilgili genel değerlendirme yapıldı. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşen toplantıda 'Evet' ve 'Hayır' değerlendirilirken izleyenler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Türkiye Küçük Millet Meclisi Bodrum Grubu, moderatörlüğünü gazeteci Ayhan Ongun’un yaptığı Nisan ayı toplantısı Anayasa Değişikliği Halk Oylaması genel değerlendirme gündemi ile toplandı. Toplantıya konuşmacı olarak CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk katıldı. Toplantıyı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, AKP Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi izledi. Ongun, toplantıya katılan vatandaşlara daha çok söz vermek istediğini belirterek, toplantıyı soru cevap şeklinde yürüttü. Soruların bir kısmı alındıktan sonra vekiller söz aldı.

“BİZİM REJİM YIKMAK, DEĞİŞTİRMEK, TEK ADAMLIK, FALAN BÖYLE BİR DERDİMİZ YOK”

AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, anayasa değişikliğinin rejimle ilgili olmadığını belirterek, “Demokrasi, cumhuriyet, temel değerler konusunda bizim zerre kadar sıkıntımız olmadı. Çünkü biz Cumhuriyetin ürünüyüz. Kabul etsek de etmesek de. Hiçbir AK Partilinin ne Mustafa Kemal Atatürk ne O’nun ortaya koyduğu fikirlere karşı bir problemi olmamıştır. Bu bizim kendi fikrimiz bizim söylememiz. 80 milyon Türk evladının hiç birisinde eğer varsa zaten onlara zaten bölücü deniyor, vatan haini deniyor. Hiçbirimizin problemi olmadı, olması da düşünülemez. Dolayısıyla bizim rejim yıkmak, değiştirmek, tek adamlık, falan böyle bir derdimiz, bu 18 maddenin içerisinde yok. 18 madde ile bu referandumu biz kendi kendimize bir gecede düşünüp getirmedik. Bu yasakların 2007 Türkiye’sinde AK Parti’ye 364 milletvekili ile beraber Cumhurbaşkanı seçtirmeyenlerin eseridir bugünkü referandum, bizim değil. AK Parti’nin son seçimde aldığı oy yüzde 50, Cumhuriyet Halk Partisi’nin son seçimde aldığı oy yüzde 25. Ne Cumhuriyet ne Atatürkçülük yüzde 25’e bırakılacak kadar onların himayesine ve onların korunmasına bırakılacak kadar değersiz benim gözümde. 80 milyon Türk evladı eğer kanında bir problem yoksa Atatürk’ü de sever, Kanuni’yi de sever Fatih’i de sever, cumhuriyeti ve Yavuz’u da sever. Eğer bunların aralarında bir problem varsa demek ki İstanbul’un kurtuluşu ile alakalı bir sorun vardır. Bodrum’u Kanuni fethetti, hepimizin ortak değerleri. Atatürk de hepimizin ortak değeri, benim de Atam, benim de büyüyüm. Ama kurdu emanet etti, biz gölgesine yaslanmıyoruz. Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesine çıkmak için çalışıyoruz. Kaynağımız da millet, milli irade. Sıkıldığımız zaman millete gidiyoruz” dedi.

“BU BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİDİR”

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ise Öztürk’ün sözlerine karşılık “Anaya değişikliğini değerlendirdiğimizde, yargı ele geçirmiş, yürütme elinde, yasamayı tek başına yönlendiriyor. Böyle bir insanın olduğu ülkede, demokrasiden söz edile bilinir mi? Hukukun üstünlüğünden söz edile bilinir mi? Kuvvetler ayrılığı ilkesinin gerçekleştiğinden söz edile bilinir mi? İşte bu bir rejim değişikliğidir. Bu tip düzenlemelerde bir kişinin yaptığı hatayı millet çeker. Bunu iyi düşünmek lazımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sayılarla nitelendirilemeyecek kadar büyük bir değerdir. Bugün onun üzerinden, CHP’nin aldığı oy üzerinden bir nitelendirme gibi değer ifade etmek kimseye yakışmaz diyorum. Asıl yapmamız gereken fotoğrafın büyüğüne bakmaktır. Bu fotoğrafın büyüklüğü, bu ülkeyi büyük bir çıkmaza açmaza sokacaktır. Bu konudaki elbette ki takdir yüce milletindir. Milletimiz bir karar verecek, ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bazı milletler zaman zaman bilinmeze doğru giderler. Evet, teslimiyettir. Evet derseniz, sonsuza kadar bu düzenlemeye güveniyorsunuz demektir ve bunun sonuçlarına da doğrudan katlanacaksınız demektir ama sadece siz katlanmayacaksınız. Evet dediğiniz zaman bunun etkilerini bütün millet çekecektir. Bütün millet bu etkilerin altında kalacaktır ve sonuçları da iyi mi olacak kötü mü olacak hep beraber göreceğiz. Hayır’a gelince kimi zaman insanlar zaman zaman hayatlarında ‘Hayır’ı öne alırlar. Hayır bu olmaz diyebilirsiniz. Bence hayır bu olmaz diyeceğimiz noktadayız, takdir sizindir” diye konuştu.

“HAYAL ETMEDİĞİMİZ KURGULAMADIĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİ BİZİM ÖNÜMÜZE KOYMAYA HAKKINIZ YOK”

Bunun ardından Öztürk ise, “16 Nisan Günü hep beraber göreceğiz milletin bu konudaki refleksine şahitlik edeceğiz. Biz dedik ya bir tasarı yaptık, yaptığımız tasarıyı anlatıyoruz. Bizim bu maddeleri oluştururken hayal etmediğimiz kurgulamadığımız hiçbir şeyi bizim önümüze koymaya hakkınız yok. Biz böyle bir şeyi kurgulamadık, anlattıklarınız bizim hayalimiz değil. Böyle bir şey yok anlattığınız birçok şey, o olumsuz gördüğünüz birçok şey parlamenter sistemin içerisinde var zaten” dedi.

Vatandaşlar da soru sorarken yaptıkları açıklamalar nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandı.

CHP Parti Meclisi eski üyesi Nazmiye Halvaşi’nin “Ben mevcut haklarımı elimden alan bir kararın, halk oylamasıyla bana sorulmasını, aklımla dalga geçilmesi olarak değerlendiriyorum” demesi üzerine toplantıya katılanlar tepki gösterdi. Halvaşi’nin sözünü tamamlamasına izin vermeyen katılımcılardan bazıları üzerine yürüdü. AKP İlçe Başkanı Macit Gündoğdu’nun vatandaşı sakinleştirmesi ve Öztürk’ün müdahalesiyle Halvaşi konuşmasını tamamlayarak, vekillere sorusunu sorabildi. DHA