Evet’çi/Hayır’cı kampanyalar akıllara 2010 Referandumunda Hakan Şükür’ün “Evet” Kampanyasını getirdi.

Yeni anayasa değişikliği sonrası gündeme gelen 2017 referandumundaki birçok ünlü isimden gelen "Evet/Hayır" kampanyaları akıllara %57,88 "Evet" oyu çıkan 2010 referandumunu getirdi.

O dönemde de siyaset ve sporcu kimliklerin referandum kararları olay olmuş ve yankı uyandırmıştı. Daha da önemlisi Gülen’in “mezardakileri de kaldırın oy versin” dediği 2010 Referandumu’nda %57.88 ‘Evet’ çıkmış, HSYK değişmişti. 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 2010’da “Evet” diye kampanya yapanlar, referandumla gelen HSYK değişikliği dolayısıyla eski veya yeni AKP’liler ve de “yetmez ama evetçi” olarak adledilen isimler birer birer pişmanlıklarını açıklamıştı.

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Özgür iradenin en önemli unsur olması, kutuplaşmadan ve kamplaşmadan uzak bir demokrasi şöleni haline geçmesi beklenen referandumlarda spor-siyaset üzerinden kamplaşmalar için sosyal medyada da bu duruma verilen en dramatik örnek ise futbolculuk kariyerinden sonra AKP’den milletvekili olan, şimdi Eski AKP vekil olarak anılan Hakan Şükür, 12 Eylül 2010 referandumunda Anayasa’ya “evet” diyeceğini açıklaması ve bunun da bir kampanyaya dönüşmesi idi. Hakan Şükür bugün ise FETÖ soruşturmasından aranıyor.

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