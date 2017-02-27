Evinde doğurduğu bebek balkonda ölü bulundu

Karaman’da erkek arkadaşından hamile kalan genç kadının evinde doğurduğu bebek balkonda ölü olarak bulundu.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki H.P. isimli genç kadın, erkek arkadaşından hamile kaldı. 9 ay boyunca hamile olduğunu ailesinden gizleyen genç kadın, doğum sancısının başlaması üzerine kendi başına Karaman Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisine gitti. Servisteki hemşireler H.P.'ye doğumun yaklaştığını söyleyerek kendisini doğumhaneye alacaklarını söyledi. Bunun üzerine genç kadın, burada doğum yapmak istemediğini belirterek, kendi isteğiyle servise yatmadığını beyan eden kağıda imza attı.

“Evindeki odasında doğum yaptı”



Hastaneden evine dönen H.P., gece evindeki odasında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Genç kadın, bebeğin ağlamaması nedeniyle ölü olarak dünyaya geldiğini düşünerek, çarşafa sarıp poşete koyduktan sonra balkona bıraktı. Doğum nedeniyle ağrıları devam eden kadın, iki gün sonra tekrar Karaman Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisine gitti. Durumdan şüphelenen hemşireler olayı polise bildirdi. Polis ise hastane kayıtlarından adres ve telefon bilgilerine ulaştığı genç kadını karakola çağırdı. Babası ile karakola giden kadının, karnının şiş olmamasından doğum yaptığını anlayan polisler bebeği sordu. Genç kadın bebeği ölü olarak doğurduğunu, daha sonra da sardığı çarşafla birlikte poşete koyduktan sonra evin balkonuna bıraktığını söyledi. Eve giden polis ekipleri, balkondaki poşet içerisinde çarşafa sarılı vaziyette bebeğin cesedini buldu. Polis, genç kadınla birlikte ailesi ve erkek arkadaşını gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 13 saat süren mahkemenin ardından anne H.P. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, ailesi ile erkek arkadaşı serbest bırakıldı.

“Bebeğin kesin ölüm sebebini adli tıp belirleyecek”

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside bebeğin doğduğunda canlı doğduğu belirlendi. Bebeğin kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. İHA