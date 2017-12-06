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Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Adapazarı'nda, Eyüp Kazancı (66) 4'üncü kattaki evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

19:476 Aralık 2017
Gündem
Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
Adapazarı'nda, Eyüp Kazancı (66) 4'üncü kattaki evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

Öğle saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi Özgür Sokak’ta 4 katlı binanın en üst katındaki Eyüp Kazancı’ya ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangını öğrenerek evinin önüne gelen Eyüp Kazancı ağlayarak, “Evi büyük emek vererek yaptım. Emeklerin gitti” diyerek feryat etti. Yere çökerek ağlayan Eyüp Kazancı’yı oğlu ve komşuları teselli etmeye çalıştı.

Ekipler, yangını kısa süre içinde söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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