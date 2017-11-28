Evlenme programlarına katılan kadınları hedef alan çete çökertildi

İstanbul Polisi, evlilik programına katılan ve iş arayan kadınlara evlenme vaadiyle tuzak kurarak fuhuşa zorlayan çeteyi çökertti. İki işkence evine yapılan baskında; kadınların içeceklerine ilaç atarak uyutan çıplak fotoğraf çekerek şantaj yapan çete üyesi 4 şüpheli yakalandı. Talihsiz kadınlardan birisi de bilekleri kesilmiş olarak bulundu.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, evlilik vaadiyle kandırdıkları kadınları tehditle fuhuşa zorlayan bir çeteyi belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda çetenin evlilik programlarına katılan kadınlarla, iş arayan kadınları hedef aldığı tespit edildi. Çetenin özellikle evlilik programına katılan kadınlara sosyal medya hesaplarından ulaştığı belirlendi. Kendilerini farklı meslek gruplarında tanıtan çete üyelerinin evlilik vaadiyle görüşme sağladığı anlaşıldı. Eğlenceli vakitler geçirdikleri kadınları kendilerine bağlayan çete üyelerinin bir sonraki aşamada tuzak planlarını devreye soktukları anlaşıldı.



ORMANDA İŞKENCE YAPTILAR

İddiaya göre çete üyeleri aileleriyle tanıştırma bahanesiyle evlerine davet ettikleri kadınların içeceklerine ilaç attı. İlacın etkisiyle uyuyan kadınların çıplak fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflarla “internette yayınlarım” diyerek şantaj yapan çete üyeleri ayrıca işkence yaptıkları kadınları fuhuşa zorladı. Çete üyelerinin kadınlardan birinin bileğini kestiği fuhuşa yanaşmayan bazı kadınları da ormanlık alanlara götürerek dövdüğü öğrenildi.

YAKALANDILAR

Ahlak Masası ekipleri, yaptıkları operasyon ile şantaj ve işkence çetesini ortaya çıkardı. Polis ekipleri 23 Kasım 2017 tarihinde sabaha karşı 04.30’da Şişli, Gülbahar Mahallesi ve Kağıthane, Telsizler Mahallesi’nde bulunan iki eve yaptıkları baskında önce internette iş ararken çetenin eline düşen Özbekistanlı I.S ,(26) ile 33 yaşındaki U.S’yi çetenin elinden kurtardı. Daha sonra ise evlilik programına katılan P.M.(20) kurtarıldı.

Yapılan tespit çalışmamalarının ardından operasyon kararı alındı. Polis ekipleri şantaj ve işkenceyle fuhuş yaptıran çete üyeleri Burak K. (26), Engin A. (26), Orhan G'nin(22) ve bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Burak K., Engin A. ve Orhan G. tutuklandı.