Eyüp’te korkutan yangın

Eyüp'te Medikal Malzeme deposunda yangın çıktı. Yangın sonucu depo kullanılmaz hala geldi. 5 Suriyeli itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Mevlana Mahallesi Akşemsettin bulvarında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yedi katlı binanın giriş kısmında bulunan Medikal malzeme deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlarının durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken üst katlarda yoğun dumandan dolayı mahsur kalan 5 Suriyeli itfaiye ekipleri tarafından merdiveniyle kurtarıldı. Polis olay yerinde güvenlik önemi aldı. Bina sakinleri yangını söndürülme çalışmalarını izledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA