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Facia çok ucuz atlatıldı!

Artvin’in Borçka İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker, yangında kullanılmaz hale geldi.
20:4225 Şubat 2017
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Facia çok ucuz atlatıldı!
Artvin’in Borçka İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker, yangında kullanılmaz hale geldi.

Trabzon'dan Ardahan’na mazot götüren 54 yaşındaki Tekin Aydın yönetimindeki 75 AS 708 plakalı tanker, Borçka İlçesi İbrikli Köyü yakınlarında virajda kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev aldı.

 

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Araçta sıkışan Tekin Aydın, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alıp söndürdü.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Kaza nedeniyle kapanan Borçka – Ardahan karayolu, yangının söndürülüp aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Son güncelleme: 20:4925.02.2017
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