Facianın eşiğinde dönüldü!

Adıyaman'da, LPG dolu tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Şıngar idaresindeki 01 AG 304 plakalı LPG yüklü tanker ile Beyhan Turan yönetimindeki 34 NC 2515 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada sürücü Beyhan Turan ile otomobilde bulunan Fatih Turan, Dilber Turan ve Mehmet Turan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılıp sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. İHA