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Faik Öztrak: ‘Tek adamlık hevesi aşı işi eritti’

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'tan çok çarpıcı paylaşım.
21:3531 Mart 2017
Gündem
Faik Öztrak: ‘Tek adamlık hevesi aşı işi eritti’
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'tan çok çarpıcı paylaşım.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Erdoğan’ı tek adam dönemlerinin ülke ekonomisine verdiği zarara bu grafiklerle isyan etti. İşte Öztrak’ın paylaştığı o grafikler:

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