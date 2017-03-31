Faik Öztrak: ‘Tek adamlık hevesi aşı işi eritti’

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'tan çok çarpıcı paylaşım.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Erdoğan’ı tek adam dönemlerinin ülke ekonomisine verdiği zarara bu grafiklerle isyan etti. İşte Öztrak’ın paylaştığı o grafikler:

Yapılan makyaj kurtarmadı. Makyajlı GSYH 2012 seviyesinin altında. 2012’de 871 milyar $ olan GSYH, 2016’da 857 milyar $. 4 yıl kaybedildi. pic.twitter.com/uZNpoqhIF1 — Faik Öztrak (@faikoztrak) 31 Mart 2017

Demokratik Parlamenter rejimin bekleme odasına alındığı 2014’den sonra ülkenin geliri 78 milyar $ eridi.Tek adamlık hevesi aşı, işi eritti. pic.twitter.com/eo3ElbZPIS — Faik Öztrak (@faikoztrak) 31 Mart 2017

Yapılan makyaja rağmen kişi başına gelir 2008 seviyesinin altına düştü. Vatandaşın makyajlı geliri bile 8 yıl önceki seviyenin altında. pic.twitter.com/09oN4xceWP — Faik Öztrak (@faikoztrak) 31 Mart 2017