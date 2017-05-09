Şeytanın aklına gelmez!

Gözü dönmüş zehir tacirlerinin insanları öldürmek için yapabileceklerinin sınırı yok. Uyuşturucu satıcıları bu kez de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntem denediler. Van'da dün akşam saatlerinde bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda fasulyelerin içine monte edilmiş 2 kilo 463 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Baskını yapan polisler bile gözlerine inanamadılar.

Van’da yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların gizlenme şekli akıllara durgunluk verir cinstendi. Fasulyelerin içine monte edilmiş 2 kilo 463 gram Afyon sakızı yakalayan narkotik ekipleri şaşkınlığını gizleyemedi.

Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Şila isimli dedektör köpekle yaptığı aramada yakalanan uyuşturucuların Kanada’ya gönderilmek üzere paketlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kargoyu gönderen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA