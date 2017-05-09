Şeytanın aklına gelmez!

Van’da yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların gizlenme şekli akıllara durgunluk verir cinstendi. Fasulyelerin içine monte edilmiş 2 kilo 463 gram Afyon sakızı yakalayan narkotik ekipleri şaşkınlığını gizleyemedi.
Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Şila isimli dedektör köpekle yaptığı aramada yakalanan uyuşturucuların Kanada’ya gönderilmek üzere paketlendiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kargoyu gönderen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. DHA