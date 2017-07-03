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Fatih Tezcan’ın Kılıçdaroğlu hakkında attığı skandal tweet sosyal medyada büyük tepki aldı

Fatih Tezcan'ın Kılıçdaroğlu hakkında 'Şunu 9 Temmuz'a kadar öldürmeseler de ne diyecek duysak' sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

09:343 Temmuz 2017
Gündem
Fatih Tezcan’ın Kılıçdaroğlu hakkında attığı skandal tweet sosyal medyada büyük tepki aldı
Fatih Tezcan'ın Kılıçdaroğlu hakkında 'Şunu 9 Temmuz'a kadar öldürmeseler de ne diyecek duysak' sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a bir röportaj verdi. CHP lideri, yürüyüşten sonra ne yapacaklarını ve yürüyüşün amacını Hakan'a anlattı. Fatih Tezcan, röportajın bulunduğu küpürün fotoğrafını çekip üzerine yazdığı not sosyal medyada büyük tepki aldı. Tezcan attığı tweet'te, ‘Şunu 9 Temmuz’a kadar öldürmeseler de ne diyecek duysak…' dedi. İşte Tezcan'ın attığı o skandal tweetler:

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