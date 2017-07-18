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Fazıl Say’dan Batı’nın hakimiyetine sert eleştiri

Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Say mesajında müzik dünyasının batı merkezli anlayışını eleştirdi.

23:3018 Temmuz 2017
Gündem
Fazıl Say’dan Batı’nın hakimiyetine sert eleştiri
Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Say mesajında müzik dünyasının batı merkezli anlayışını eleştirdi.

Piyansit Fazıl Say Batı'nın müzik dünyası üzerindeki hakimiyetini eleştirirken, “Almanlar bana ‘Türkiye'de piyano mu var' diye soruyorlar” ifadelerini kullandı. Avrupa'nın dışından da tüm dünyada çok yetenekli müzisyenlerin olduğunu belirten Say, Batı’daki müzik eğitimini de eleştirdi.

Türkiye'de çok seveninin olduğunu söyleyen Say, Batı müziğine karşı olanlara da ulaşmak için çabaladıklarını kaydetti.

Çektiği 7 parçalık videolarda müzik dünyasında, internetin gelişmesiyle de anlayış değişikliği olduğunu vurgulayan Fazıl Say, kendisine yöneltilen “Seni Mozart karşısında devrimci kılan ne” sorusunu da yanıtladı.

 

Son güncelleme: 23:3118.07.2017
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