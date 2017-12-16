Feci kaza! Hız kadranı 130 kilometrede kaldı

Bolu’da, 130 kilometre hızla ilerlerken önünde seyreden TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Dörtdivan Park Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Naba (37) idaresindeki otomobil TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Kerim Çukurkuz yönetimindeki TIR’a, 130 kilometre hızla çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Deniz Naba olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Deniz Naba'nın annesi 55 yaşındaki Neşe Naba, olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri ve UMKE tarafından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.



Yaralı Neşe Naba, 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Deniz Naba'nın cesedi de Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.